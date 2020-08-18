Перевод без переплат. Как избежать банковских комиссий и сэкономить на платежах

— Мне нужно было оплатить дачные поборы за два участка. Сейчас из-за коронавируса бухгалтер принимает оплату путём перевода с карты на карту. У меня не Сбербанк, поэтому при переводе 30 тысяч рублей на карту Сбера с меня сняли комиссию 606 рублей. Это очень много. При этом мне необходимо было совершить ещё несколько переводов на карту Сбера, правда суммой меньше. В итоге только на одни комиссии я потратила около 1000 рублей, — пожаловалась дачница Анастасия.

Высокие комиссии при переводах действительно очень волнуют граждан. У некоторых имеется по две карты разных банков, и, чтобы перевести деньги без комиссий, приходится усложнять себе задачу. Например, искать банкомат одного банка, снимать деньги и класть их на карту второго банка.

Как избежать комиссий?

Как правило, в российских банках комиссия за переводы составляет от 0,5 до 2% от суммы перевода. Однако если переводить деньги со счёта на счёт по реквизитам, то комиссий можно избежать. Председатель правления "БКС Банка" Дмитрий Пешнев-Подольский рассказал, что такой перевод можно сделать в большинстве мобильных и интернет-банков. Однако всегда стоит уточнять наличие комиссии у банка, так как такая услуга может быть предусмотрена не по всем тарифам. Реквизиты счёта у отправителя можно сохранить, если понадобится повторить операцию.

Если сумма составляет до 100 тысяч рублей, её можно бесплатно переводить по номеру телефона через систему быстрых платежей. Дмитрий Пешнев-Подольский отметил, что при переводах выше 100 тысяч банк может взимать комиссию до 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей.

Кроме того, сейчас многие банки предлагают бесплатный перевод в рамках определённого лимита. Обычно он составляет 20–50 тысяч в месяц. Даже если речь о переводе между разными банками. Проще бесплатно пересылать деньги между разными физлицами в рамках одного банка. Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк говорит, что многие кредитные организации предлагают данную операцию бесплатно или по низким (относительно среднерыночных) тарифам.

Клиент может избежать комиссий при переводе из одного банка в другой, если пользуется мобильными приложениями обоих банков. Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, как это сделать.

— Заходите в мобильное приложение того банка, карту которого вы хотите пополнить. Далее нажимаете на номер её счёта. Здесь выбираете в меню "Пополнить", а следом — опцию "С карты другого банка". Потом вы вводите реквизиты той карты, с которой вы делаете перевод. В итоге деньги приходят мгновенно и без всякой комиссии, — пояснила Наталья Мильчакова.

Можно ли сэкономить на переводах?

В качестве примера возьмём Сбербанк. Там взимается комиссия за перевод свыше 50 тыс. руб. в месяц между своими клиентами. Избежать её будет непросто. Чтобы не переплачивать, можно оформить, например, подписку на переводы. За фиксированную сумму можно увеличить лимит сумм, которые будут перечисляться в месяц с карты на карту. Впрочем, условия переводов у Сбера в принципе хуже, чем у других банков. Если вам нужно регулярно перечислять деньги с одной карты на другую, то стоит изучить тарифы разных финансовых организаций и выбрать оптимальный.