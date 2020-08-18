Перевод без переплат. Как избежать банковских комиссий и сэкономить на платежах

— Мне нужно было оплатить дачные поборы за два участка. Сейчас из-за коронавируса бухгалтер принимает оплату путём перевода с карты на карту. У меня не Сбербанк, поэтому при переводе 30 тысяч рублей на карту Сбера с меня сняли комиссию 606 рублей. Это очень много. При этом мне необходимо было совершить ещё несколько переводов на карту Сбера, правда суммой меньше. В итоге только на одни комиссии я потратила около 1000 рублей, — пожаловалась дачница Анастасия.
Высокие комиссии при переводах действительно очень волнуют граждан. У некоторых имеется по две карты разных банков, и, чтобы перевести деньги без комиссий, приходится усложнять себе задачу. Например, искать банкомат одного банка, снимать деньги и класть их на карту второго банка.
Как избежать комиссий?
Как правило, в российских банках комиссия за переводы составляет от 0,5 до 2% от суммы перевода. Однако если переводить деньги со счёта на счёт по реквизитам, то комиссий можно избежать. Председатель правления "БКС Банка" Дмитрий Пешнев-Подольский рассказал, что такой перевод можно сделать в большинстве мобильных и интернет-банков. Однако всегда стоит уточнять наличие комиссии у банка, так как такая услуга может быть предусмотрена не по всем тарифам. Реквизиты счёта у отправителя можно сохранить, если понадобится повторить операцию.
Если сумма составляет до 100 тысяч рублей, её можно бесплатно переводить по номеру телефона через систему быстрых платежей. Дмитрий Пешнев-Подольский отметил, что при переводах выше 100 тысяч банк может взимать комиссию до 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей.
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Кроме того, сейчас многие банки предлагают бесплатный перевод в рамках определённого лимита. Обычно он составляет 20–50 тысяч в месяц. Даже если речь о переводе между разными банками.
Проще бесплатно пересылать деньги между разными физлицами в рамках одного банка. Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк говорит, что многие кредитные организации предлагают данную операцию бесплатно или по низким (относительно среднерыночных) тарифам.
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Клиент может избежать комиссий при переводе из одного банка в другой, если пользуется мобильными приложениями обоих банков. Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, как это сделать.
— Заходите в мобильное приложение того банка, карту которого вы хотите пополнить. Далее нажимаете на номер её счёта. Здесь выбираете в меню "Пополнить", а следом — опцию "С карты другого банка". Потом вы вводите реквизиты той карты, с которой вы делаете перевод. В итоге деньги приходят мгновенно и без всякой комиссии, — пояснила Наталья Мильчакова.
Можно ли сэкономить на переводах?
В качестве примера возьмём Сбербанк. Там взимается комиссия за перевод свыше 50 тыс. руб. в месяц между своими клиентами. Избежать её будет непросто. Чтобы не переплачивать, можно оформить, например, подписку на переводы. За фиксированную сумму можно увеличить лимит сумм, которые будут перечисляться в месяц с карты на карту. Впрочем, условия переводов у Сбера в принципе хуже, чем у других банков. Если вам нужно регулярно перечислять деньги с одной карты на другую, то стоит изучить тарифы разных финансовых организаций и выбрать оптимальный.
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Наталья Мильчакова предупреждает, что банки очень хорошо зарабатывают на комиссиях — это вторая статья доходов после процентов по кредитам. Даже если они рекламируют какие-то услуги, обещая отсутствие комиссий, в этом есть какой-то подвох. Комиссия обязательно возникнет — не в одном случае, так в другом.