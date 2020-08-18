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"Потрясающие характеристики". Сечин подарил Путину первую нефть из новой скважины "Восток Ойл" — видео

Глава "Роснефти" рассказал, что в чёрном золоте очень мало серы.

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин привёз президенту РФ Владимиру Путину нефть из новой скважины проекта "Восток Ойл". По его словам, сырьё обладает потрясающими характеристиками.

– Сегодня с большой радостью хотел бы передать Вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%, – сказал Сечин.

Он с гордостью передал главе государства графин с чёрным золотом. Президент поблагодарил Сечина за презент.

Сечин переназначен главой "Роснефти" ещё на пять лет

Сечин возглавляет компанию с мая 2012 года.

Путин и Сечин ранее в ходе встречи обсудили также ограничения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+. Президент поделился с главой "Роснефти" мнением, что падение российской экономики в 2020 году будет меньшим, чем во многих других странах.

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