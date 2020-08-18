"Потрясающие характеристики". Сечин подарил Путину первую нефть из новой скважины "Восток Ойл" — видео

Глава "Роснефти" Игорь Сечин привёз президенту РФ Владимиру Путину нефть из новой скважины проекта "Восток Ойл". По его словам, сырьё обладает потрясающими характеристиками.

– Сегодня с большой радостью хотел бы передать Вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%, – сказал Сечин.

Он с гордостью передал главе государства графин с чёрным золотом. Президент поблагодарил Сечина за презент.