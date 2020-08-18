Путин заявил, что падение экономики РФ будет меньшим, чем во многих других странах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что падение российской экономики в 2020 году будет меньшим, чем во многих других странах. Такое мнение он высказал во время встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
— Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских. Посмотрим по результатам года, — сказал глава государства.
Кризис — время возможностей. Как продать свой микробизнес и не прогадать в деньгахПандемия коронавируса привела к тому, что доходы предпринимателей упали до минимума за последние 20 лет. Лайф выяснял, что делать, если приходится расставаться с бизнесом, и на что обращать внимание, чтобы не продешевить при продаже.
Российский лидер пояснил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договорённостей ОПЕК+. Президент отметил, что рано или поздно кризис будет преодолён и мировая экономика и российская начнут расти. Тогда уже нужно будет отвечать на вызовы, связанные с ростом глобальной экономики, заключил Путин.
Ранее глава Минфина РФ рассказывал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии коронавируса.