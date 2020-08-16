Как принц Гарри и Меган Маркл. Кто из звёзд брал жильё в кредит

Житейские будни касаются не только простых граждан, но и звёзд. Так, нашумевшая пара из британской королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри взяла ипотечный кредит. Супруги купили роскошный особняк в Калифорнии почти за 15 миллионов долларов. Большую часть суммы, а именно $9,5 млн, они взяли в ипотеку. Особняк, в котором королевская чета планирует вить своё гнездышко, находится в престижном районе Монтесито в Санта-Барбаре, в двух часах езды от центра Лос-Анджелеса. Соседями королевской пары стали Опра Уинфри, Эллен Дедженерес и другие знаменитости. Кто же ещё из звёзд брал ипотеку?

Рианна

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Певица взяла в ипотеку особняк в Беверли-Хиллз стоимостью около 7 миллионов долларов. Правда, в 2010 году этот дом сильно пострадал от наводнения. Тогда Рианна решила продать свою недвижимость за 4,5 млн долларов и перестала выполнять свои обязательства перед банком. За таким решением последовали длительные судебные разборки. Ситуация разрешилась, но теперь звезда не признаёт любые формы кредитов.

Кортни Лав

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В 2006 году финансовые дела у Кортни находились в плачевном состоянии. Более трёх лет актриса не могла платить за дом, который купила до этого в ипотеку. Её жильё в Олимпии, приобретённое в кредит в 1997 году, было выставлено на публичные торги. Кортни Лав задолжала около 360 тысяч долларов. В итоге вскоре дела пошли на лад, актриса смогла купить новое жильё, за которое рассчиталась сразу.

Бейонсе и Джей Зи

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Супруги взяли ипотечный кредит, чтобы купить особняк в пригороде Лос-Анджелеса, в районе Бель-Эйр. На 30 тысячах квадратных футов жилой площади располагаются четыре открытых бассейна, центр здоровья и спа-отдыха, баскетбольная площадка и гараж на 15 машин. Стоит это семейное гнёздышко 88 миллионов долларов. Звёздная пара сделала первый взнос — 35,2 миллиона долларов, а остальную часть позаимствовала у банка. Они будут выплачивать 252 тысячи долларов каждый месяц в течение тридцати лет.

Марк Цукерберг

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Лето 2012 года стало для основателя "Фейсбука" непростым в финансовом плане. Помимо свадьбы, изменений в бизнесе Марк приобрёл дом в ипотеку. Жильё для своей семьи обошлось ему в шесть миллионов долларов. Цукерберг взял его в рассрочку на 30 лет. В те годы состояние Цукерберга оценивалось почти в 16 млрд долларов. Его называли самым богатым человеком в мире, и, конечно, он мог позволить себе купить любое жильё. По мнению финансовых экспертов, это был не кредит, а скорее рассрочка, так как процент по ней ниже уровня инфляции. Цукерберг отдаёт небольшие для себя деньги за ипотеку и может вкладываться в другие проекты. В течение 30 лет Марк будет платить по своей ипотеке 20 тысяч долларов в месяц, если не погасит её досрочно.

Николас Кейдж

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Когда-то имя актёра значилось в списке самых богатых людей США. "Форбс" не один раз включал его в список ста самых влиятельных знаменитостей с доходом 40 миллионов долларов. Это было в 2008–2009 годах. Кстати, именно тогда он взял сразу несколько крупных ипотек. Но актёр вкладывал деньги не в выгодные проекты, а по своей фантазии, поэтому быстро попал в список должников банка. В 2010 году он не смог заплатить за два своих дома в Новом Орлеане, задолжав банку около 5,5 млн долларов. Так актёр потерял недвижимость, но уже через три года взял новую ипотеку и исправно выплачивает её до сих пор.

Уилл Ай Эм (Will.i.am)

Фото © ТАСС / РА / Matt Crossick