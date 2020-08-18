В России резко сократилась выдача потребительских кредитов

В июле 2020 года россиянам дали 1,19 миллиона потребительских кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
— Банки по-прежнему консервативны при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты в июле выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на приемлемом уровне, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
А вот по сравнению с июнем 2020 года количество выданных на потребительские цели кредитов увеличилось на 8,2%. Наибольшее количество таких займов в июле было выдано в Москве (57,7 тысячи кредитов), Подмосковье (53,1 тысячи) и Краснодарском крае (46,3 тысячи). Самое большое сокращение объёма выданных кредитов зафиксировано в Свердловской области (–38,7%), Приморье (–35,7%) и Татарстане (–35,6%).
Кредит без рабства. Как правильно брать взаймы, чтобы не стать вечным должникомПосле введения карантина вырос объём просроченных кредитов. Кроме того, за июнь количество предоставленных микрозаймов выросло на 7,3% по сравнению с апрелем 2020 года. Лайф разбирался, как правильно взять кредит, чтобы не угодить в долговую яму.
Ранее аналитики выяснили, что примерно 26% жителей России берут свой первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет.