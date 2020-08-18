В России резко сократилась выдача потребительских кредитов

Кредит без рабства. Как правильно брать взаймы, чтобы не стать вечным должником После введения карантина вырос объём просроченных кредитов. Кроме того, за июнь количество предоставленных микрозаймов выросло на 7,3% по сравнению с апрелем 2020 года. Лайф разбирался, как правильно взять кредит, чтобы не угодить в долговую яму.