Российскую экономику признали стабильной и неспособной к дефолту

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства. Повторение дефолта августа 1998 года маловероятно. Слова экспертов приводит "Прайм".

— И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга… Близкий дефолт не просматривается, — уверены эксперты.

Также они отмечают, что в августе 1998 года Россия не могла выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств. Введение мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики, тогда фактически означало дефолт и девальвацию рубля. Сейчас ситуация иная. Прогноз на среднесрочную перспективу позитивный.

— Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта, — отмечают во ВШЭ.

Отмечается, что сейчас внутренний госдолг России — 10,7 триллиона рублей. Внешний долг — 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов — 2,5 триллиона рублей. Итого это около семнадцати триллионов рублей, или 15% от ВВП. Критическим для экономики уровнем долга считается соотношение в 60%.