Не только к 1 сентября. Кому уже сейчас положен дополнительный выходной и как его получить

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право получить дополнительный оплачиваемый выходной к 1 сентября. Пока не известно, будет ли принято это предложение. Тем не менее получить дополнительный выходной, в том числе и к началу учебного года, многие родители могут уже сейчас. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, как это можно сделать.

Поработать в выходной или праздничный день

Сотруднику, который был привлечён к работе в выходной или праздничный день, положена компенсация в виде двойной оплаты фактически отработанного в этот день времени. Впрочем, по желанию работника ему может быть предоставлен другой выходной. В этом случае труд в выходной или в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Соответственно, можно поработать в выходной, а потом отдыхать 1 сентября.

Только стоит учесть: чтобы рассчитывать на дополнительный выходной за работу в неурочное время, ваш выход на службу должен быть оформлен официально. Не стоит делать этого на основании устной договорённости с руководством. На такой случай должен существовать приказ руководителя компании, в котором должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздничный или выходной день. При этом, если сотрудник, подписавший такой приказ, без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул.

Стать донором крови

В день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. Если же по соглашению с руководством он в этот день вышел на работу, то ему могут предоставить другой день отдыха.

Такое же право работник получает, если сдаст кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день. Дополнительный выходной может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время. Правда, есть ограничения — в течение года после дня сдачи крови и её компонентов.

Пройти диспансеризацию

Сотрудник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления. При этом день освобождения согласовывается с работодателем. Сотрудники обязаны предоставлять руководству справки медицинских организаций, которые подтверждают прохождение ими диспансеризации в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.