Распродажа кредитов и табу на досрочное погашение. Все особенности банковских акций этого сезона

Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньги В августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.