Распродажа кредитов и табу на досрочное погашение. Все особенности банковских акций этого сезона

Сбербанк запустил очередную акцию. Её отличительная особенность — отложенное снижение процента. Другие банки сейчас тоже активно выпускают заманчивые спецпредложения. Плюсы их очевидны, а вот минусы клиенты часто не замечают. Лайф выяснил, в чём особенность банковских акций этого сезона и на что обращать внимание, чтобы не переплатить.
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Опережающая выплата к 1 сентября и повышенные пособия. Сколько денег теперь могут получить родители за детейВ середине августа стало известно сразу о нескольких новшествах, которые касаются пособий на детей. В частности, к 1 сентября. Как меняется порядок выплат и что нужно сделать, чтобы их получить.
Сейчас многие банки делают клиентам сезонные предложения. При этом клиенты далеко не всегда обращают внимание на ограничения по таким акциям. Чтобы не переплатить в будущем, нужно понимать, что ключевой задачей финансовых организаций является заработок. Ни один банк не будет работать с кредитными продуктами в ущерб своим интересам. Финальной целью всего, что он делает, является получение прибыли.
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Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньгиВ августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.
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