Деньги есть, машин нет. В России ждут дефицита машин и резкого подорожания

Из-за коронавируса и нестабильности курса россияне скупили все новые автомобили по докризисным ценам. Новые машины ощутимо подорожают.
Напродавали
Большинство автодилеров даже в кризисный период отмечали резкий рост продаж новых автомобилей. Связано это было с традиционными страхами россиян перед нестабильным курсом рубля и возможным спадом в экономике, который ожидали на фоне пандемии коронавируса в России и в мире. Кроме того, сами автозаводы на короткий период значительно сократили производственный план, чем подогрели волну слухов о скором подорожании автомобилей.
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Всё это привело к тому, что у дилеров значительно сократились складские запасы. Автомобили, закупленные за валюту и по старому курсу, стали заканчиваться, а лист ожидания на нужную комплектацию и версию растягивается до осени. Президент – председатель правления "РГС Банка" Алексей Токарев пояснил, что в период карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса все российские автозаводы существенно снизили темпы выпуска машин — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы.
Сложившийся дефицит практически по всем брендам и моделям, полагаем, будет наблюдаться до конца осени, особенно по самым популярным моделям, которые расходятся как горячие пирожки, — это KIA, Volkswagen и Hyundai. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены ещё до карантина
Алексей Токарев
Президент — председатель правления "РГС Банка"
Алексей Токарев отметил, что уже в июне темпы выдачи автокредитов превысили показатели апреля-мая на 40% и практически сравнялись с показателями марта (тогда продажа автокредитов выросла на 70% по сравнению с февралём). В июле рост продолжился.
Выдачи автокредитов выросли более чем на 25% относительно июня на фоне роста продаж автомобилей и доли кредитных продаж. Это объясняется ещё тем, что начался сезон отпусков и владение собственным автомобилем — это в первую очередь личная безопасность и возможность свободного передвижения. В сложившейся ситуации россияне вряд ли смогут выехать за границу, поэтому в этом году идея отправиться в автопутешествие по нашей стране будет наиболее актуальна
Алексей Токарев
Президент — председатель правления "РГС Банка"
Большинство дилеров распродали сток всего за несколько недель, причём клиенты оплачивали даже автомобили, на которые не было спроса год или более. Потом продавцы машин фиксировали прибыль и радовались, однако совсем скоро радость может смениться грустью — получить новые машины будет гораздо сложнее, чем раньше.
Сначала — штраф за ДТП, потом — ещё сто тысяч сверху. Каршеринги могут крепко приложиться к вашей картеСкоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.
Время, деньги, курс рубля
Из-за пережитого в период пандемии автодилеры неизбежно начнут повышать цены на автомобили сразу из-за нескольких факторов, но каким в итоге будет среднее увеличение розничной цены — пока не может сказать никто.
Сооснователь Marketcall и ГК A3F Group Александр Дужников отметил, что дефицит новых автомобилей был достаточно прогнозируемым из-за коронавирусной пандемии.
Новые крупные поставки автомобилей ожидаются в сентябре, а ситуация с формированием цен становится всё более неоднозначной. С одной стороны, коронавирусные издержки и простой заводов оплачивать будут покупатели. Вдобавок к этому курс доллара продолжает расти. Во время приостановки деловой активности сформировался отложенный спрос из-за финансовой неопределённости, который вылился в существенное увеличение продаж с середины июля (впервые после начала пандемии). Также в этом году увеличилась налоговая нагрузка на автопроизводителей за счёт стопроцентного увеличения утилизационного сбора. Увеличение себестоимости производства и повышенный спрос могут повысить ценник на новые авто вплоть до 15–20%
Александр Дужников
Сооснователь Marketcall и ГК A3F Group
Готовить деньги уже сейчас
Руководитель пресс-службы ГК "Автоспеццентр" Анна Уткина отметила, что по состоянию на июль 2020 года новые автомобили в среднем по рынку подорожали примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас продаются стоки, выкупленные ещё в марте, до введения режима самоизоляции. Прайсовые цены на автомобили не меняются, но по многим брендам завершены программы поддержки, нет акций и существенных скидок
Анна Уткина
Руководитель пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр"
По словам Анны Уткиной, пик нехватки товарных запасов автомобилей придётся на август. При этом спрос в августе будет держаться на довольно высоком уровне. Что это значит для простого клиента? Ничего хорошего ждать точно не стоит. Эксперты и участники рынка ожидают, что дефицит автомобилей стране точно не грозит, однако ценники на новые машины будут далеки от гуманных. Начиная со второй половины сентября ситуация с доступностью автомобилей начнёт выравниваться, поскольку к этому моменту завершится производственно-логистический цикл для новых поставок автомобилей, выпущенных уже после возобновления производства. Эти автомобили придут по более высоким ценам, проиндексированным в соответствии с поправками на более высокий курс доллара по отношению к рублю, а значит, будут существенно (примерно на 10–20 процентов) дороже для клиентов, чем автомобили, которые продаются из наличия сейчас.
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Финансисты отмечают, что без вмешательства государства или крупных государственных структур ситуация вряд ли исправится. По мнению игроков рынка, после пандемии дилерам придётся пересматривать программы лояльности для клиентов, а банкам — серьёзно снижать процентные ставки по кредитам. Если все договорятся между собой, то до конца года вопрос с высокими ценами на автомобили, произведённые после пандемии, удастся закрыть. Если нет, то подорожание автомобилей может продлиться и в 2021 году, в результате чего и без того сложный автомобильный рынок в России может замереть.