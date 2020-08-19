"Уже напрямую, в открытую". Лукашенко заявил о зарубежном финансировании протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют акции протестов в республике, и пообещал, что власти "сконцентрируются" на этом вопросе. Об этом сообщает БелТА.

— Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными, — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием руководителей регионов.

По его словам, главы стран Запада предлагают переговоры, в то время как продолжают "гнуть свою линию". Лукашенко отметил, что, прежде чем "тыкать пальцем" в Белоруссию, зарубежным государствам нужно внести на повестку дня свои проблемы.

— Не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. <...> Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят, — заключил президент республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.