"Мётлы и лопаты есть, обеспечим". Лукашенко обратился к оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об ответственности за создание альтернативных органов с целью захвата власти. Он выразил удивление по поводу того, что некоторые "уже выстроились в очереди и делят портфели".
— Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Мётлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — заявил глава республики.
"Вы хозяева на этом заводе". Лукашенко призвал рабочих "не прятать глаза в асфальт"С протестующими президент Белоруссии пообещал "разобраться".
Ранее Лукашенко заявил о зарубежном финансировании протестов в Белоруссии.
Напомним, 9 августа в республике прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.