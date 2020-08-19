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"Мётлы и лопаты есть, обеспечим". Лукашенко обратился к оппозиции

Политик заявил, что на всех министерских портфелей не хватит.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об ответственности за создание альтернативных органов с целью захвата власти. Он выразил удивление по поводу того, что некоторые "уже выстроились в очереди и делят портфели".

Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Мётлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — заявил глава республики.

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С протестующими президент Белоруссии пообещал "разобраться".

Ранее Лукашенко заявил о зарубежном финансировании протестов в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в республике прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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