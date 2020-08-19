"Мётлы и лопаты есть, обеспечим". Лукашенко обратился к оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об ответственности за создание альтернативных органов с целью захвата власти. Он выразил удивление по поводу того, что некоторые "уже выстроились в очереди и делят портфели".

— Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Мётлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — заявил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил о зарубежном финансировании протестов в Белоруссии.