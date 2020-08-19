Ефремова эвакуировали из суда из-за сообщения о минировании — видео

В Москве из здания Пресненского суда эвакуировали находившихся в нём людей, в том числе актёра Михаила Ефремова. По данным источника Лайфа, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании.

Ефремов находился на заседании по делу о смертельном ДТП с его участием. В суде успели выступить несколько свидетелей стороны защиты. Предполагалось, что показания даст и сам артист. Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.