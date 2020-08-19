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На похоронах умершего после ДТП с Ефремовым курьера выкинули венок от актёра

От артиста на погребение ездил представитель.

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Венок, оставленный от имени Михаила Ефремова на могиле умершего после ДТП с участием актёра курьера Сергея Захарова, выкинули. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил друг артиста Никита Высоцкий.

По словам режиссёра, на похороны мужчины от Ефремова ездил некий человек. Его имени Высоцкий называть не стал.

Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна, — пояснил свидетель стороны защиты.

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Сам режиссёр, прибывший на место аварии "на подмогу" другу, 8 июня жёстко общался с журналистами.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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По словам адвоката актёра, сожительница Захарова изначально требовала 5 миллионов рублей.

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