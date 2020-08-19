На похоронах умершего после ДТП с Ефремовым курьера выкинули венок от актёра

Венок, оставленный от имени Михаила Ефремова на могиле умершего после ДТП с участием актёра курьера Сергея Захарова, выкинули. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил друг артиста Никита Высоцкий.

По словам режиссёра, на похороны мужчины от Ефремова ездил некий человек. Его имени Высоцкий называть не стал.

— Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна, — пояснил свидетель стороны защиты.

"Видел, что он неадекватен". Сын Высоцкого рассказал, что после ДТП у Ефремова был шок Сам режиссёр, прибывший на место аварии "на подмогу" другу, 8 июня жёстко общался с журналистами.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.