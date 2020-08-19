Никита Высоцкий ответил на предположения о том, что Ефремов сымитировал сердечный приступ

Актёр и режиссёр Никита Высоцкий в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что его друг не мог имитировать сердечный приступ.

— Когда мне говорят, что он имитирует сердечный приступ, я знаю — это невозможно. Я знаю его 50 лет, он много работает, — сказал сын Владимира Высоцкого.

Он также пояснил, что от признания вины Ефремов отказывается, так как "действительно не помнит", а не потому, что боится. Напомним, заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет лишения свободы из-за ДТП, после которого второй участник аварии умер.