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Никита Высоцкий ответил на предположения о том, что Ефремов сымитировал сердечный приступ

Режиссёр отметил, что давно знает артиста — 50 лет.

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Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Актёр и режиссёр Никита Высоцкий в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что его друг не мог имитировать сердечный приступ.

Когда мне говорят, что он имитирует сердечный приступ, я знаю — это невозможно. Я знаю его 50 лет, он много работает, — сказал сын Владимира Высоцкого.

Он также пояснил, что от признания вины Ефремов отказывается, так как "действительно не помнит", а не потому, что боится. Напомним, заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет лишения свободы из-за ДТП, после которого второй участник аварии умер.

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По его словам, защищать артиста отказалось порядка 50 адвокатов.

На заседании Высоцкий также отметил, что при рассмотрении дела необходимо учитывать личность человека, которого судят.

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Состояние артиста ухудшалось на протяжении последних дней, в суд его доставили в полусознательном состоянии.

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