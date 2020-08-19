Никита Высоцкий — о Ефремове: Он не такой, каким его сейчас рисуют СМИ

Актёр Никита Высоцкий выступил сегодня на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, отметив, что его коллега — хороший человек и совсем "не такой, каким его рисуют СМИ".

— Михаил выглядит человеком скверным, который едва ли не рецидивист, которому легко живётся. Его приравнивают к элите, я не знаю, что они (СМИ. — Прим. Лайфа) имеют в виду. Михаил к ней не относится. <...> Он много кому помогал, но это никому не интересно, — сказал он.

Высоцкий отметил, что Ефремов много работает в кино и театре и деньги, которые у него есть, заработал честно, своим трудом. Актёр также подчеркнул, что его коллега достаточно эмоциональный и импульсивный, но он всегда поможет и "может быть бойцом".

— Должны быть изучены обстоятельства дела. Но в суде должна быть учтена личность человека, которого судят, — сказал артист.

Высоцкий также отметил, что "сымитировать сердечный приступ", который недавно случился у Ефремова в здании суда, невозможно. Кроме того, подчеркнул актёр, он уверен, что артист действительно ничего не помнит о событиях трагичного вечера и говорит об этом не для того, чтобы уйти от ответственности.