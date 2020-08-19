Никита Высоцкий — о Ефремове: Он не такой, каким его сейчас рисуют СМИ

Актёр Никита Высоцкий выступил сегодня на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, отметив, что его коллега — хороший человек и совсем "не такой, каким его рисуют СМИ".
— Михаил выглядит человеком скверным, который едва ли не рецидивист, которому легко живётся. Его приравнивают к элите, я не знаю, что они (СМИ. — Прим. Лайфа) имеют в виду. Михаил к ней не относится. <...> Он много кому помогал, но это никому не интересно, — сказал он.
Высоцкий отметил, что Ефремов много работает в кино и театре и деньги, которые у него есть, заработал честно, своим трудом. Актёр также подчеркнул, что его коллега достаточно эмоциональный и импульсивный, но он всегда поможет и "может быть бойцом".
В рубашке и пиджаке. Ефремов прибыл в Пресненский суд, где может дать показания по делу о смертельном ДТП — видеоЗащита артиста сегодня начнёт представлять свои доказательства.
— Должны быть изучены обстоятельства дела. Но в суде должна быть учтена личность человека, которого судят, — сказал артист.
Высоцкий также отметил, что "сымитировать сердечный приступ", который недавно случился у Ефремова в здании суда, невозможно. Кроме того, подчеркнул актёр, он уверен, что артист действительно ничего не помнит о событиях трагичного вечера и говорит об этом не для того, чтобы уйти от ответственности.
Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписалсяАктёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.