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В рубашке и пиджаке. Ефремов прибыл в Пресненский суд, где может дать показания по делу о смертельном ДТП — видео

Защита артиста сегодня начнёт представлять свои доказательства.

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Видео © LIFE SHOT

Актёр Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы, где пройдёт очередное заседание по существу уголовного дела в его отношении. Артист проследовал в здание, вновь не ответив на вопросы собравшихся у суда журналистов.

Сегодня защита Ефремова начнёт представлять свои доказательства, также самого актёра могут допросить.

Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписался

Актёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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