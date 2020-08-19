"Молились, чтобы курьер выжил". Сын Высоцкого в суде рассказал, что происходило после ДТП с участием Ефремова

После ДТП с участием Михаила Ефремова все молились, чтобы пострадавший в аварии курьер Сергей Захаров выжил. Об этом на допросе в Пресненском суде Москвы заявил актёр и режиссёр Никита Высоцкий.

Сын Владимира Высоцкого подчеркнул, что "делить потерпевших" Ефремов и его друзья не хотели — всем были готовы оказать материальную помощь, искали телефоны конкретных людей, предпринимали попытки связаться с родными погибшего курьера.

— Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим, и сожительнице погибшего. Но всё уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально, — сказал Высоцкий.