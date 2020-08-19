"Молились, чтобы курьер выжил". Сын Высоцкого в суде рассказал, что происходило после ДТП с участием Ефремова

После ДТП с участием Михаила Ефремова все молились, чтобы пострадавший в аварии курьер Сергей Захаров выжил. Об этом на допросе в Пресненском суде Москвы заявил актёр и режиссёр Никита Высоцкий.
Сын Владимира Высоцкого подчеркнул, что "делить потерпевших" Ефремов и его друзья не хотели — всем были готовы оказать материальную помощь, искали телефоны конкретных людей, предпринимали попытки связаться с родными погибшего курьера.
— Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим, и сожительнице погибшего. Но всё уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально, — сказал Высоцкий.
В рубашке и пиджаке. Ефремов прибыл в Пресненский суд, где может дать показания по делу о смертельном ДТП — видеоЗащита артиста сегодня начнёт представлять свои доказательства.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.