"Деньгами, конечно, не засыплем". Никита Высоцкий рассказал о помощи Ефремова семье погибшего в ДТП

Актёр Никита Высоцкий рассказал, что Михаил Ефремов после ДТП неоднократно пытался связаться с семьёй погибшего и предложить помощь. По его словам, артисту советовали общаться не с адвокатом Александром Добровинским, а с другими представителями потерпевшей стороны.
— Знаю позицию Михаила, что бы ни было. Мы хотим и можем помочь потерпевшей стороне. Деньгами, конечно, не засыплем, но поможем, — сказал Высоцкий на заседании суда.
По словам актёра, представители Ефремова помогали с организацией похорон, а сам артист хотел бы поговорить с вдовой Сергея Захарова, но у него нет такой возможности. Кроме того, с братом погибшего, с которым пытались связаться друзья Ефремова, запрещал общаться адвокат потерпевшей стороны.
Никита Высоцкий ответил на предположения о том, что Ефремов сымитировал сердечный приступРежиссёр отметил, что давно знает артиста — 50 лет.
В свою очередь, адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что изначально потерпевшая сторона хотела получить пять миллионов рублей.
— Пять миллионов давайте, потом будем разговаривать, — процитировал юрист сожительницу Захарова Ирину.
Никита Высоцкий — о Ефремове: Он не такой, каким его сейчас рисуют СМИАктёр отметил, что при рассмотрении дела должна быть учтена личность человека, которого судят.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.