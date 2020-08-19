"Деньгами, конечно, не засыплем". Никита Высоцкий рассказал о помощи Ефремова семье погибшего в ДТП

Актёр Никита Высоцкий рассказал, что Михаил Ефремов после ДТП неоднократно пытался связаться с семьёй погибшего и предложить помощь. По его словам, артисту советовали общаться не с адвокатом Александром Добровинским, а с другими представителями потерпевшей стороны.

— Знаю позицию Михаила, что бы ни было. Мы хотим и можем помочь потерпевшей стороне. Деньгами, конечно, не засыплем, но поможем, — сказал Высоцкий на заседании суда.

По словам актёра, представители Ефремова помогали с организацией похорон, а сам артист хотел бы поговорить с вдовой Сергея Захарова, но у него нет такой возможности. Кроме того, с братом погибшего, с которым пытались связаться друзья Ефремова, запрещал общаться адвокат потерпевшей стороны.

В свою очередь, адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что изначально потерпевшая сторона хотела получить пять миллионов рублей.

— Пять миллионов давайте, потом будем разговаривать, — процитировал юрист сожительницу Захарова Ирину.