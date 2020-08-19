"Видел, что он неадекватен". Сын Высоцкого рассказал, что после ДТП у Ефремова был шок

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Сын Владимира Высоцкого Никита в Пресненском суде Москвы на процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что после аварии артист его не узнал и был неадекватен.

— Я видел, что он неадекватен, что он не отвечает и меня не узнал. У нас в быту это называется шоковым состоянием. Первое, что я сказал: "Его кто-то осмотрел? Ему кто-то помог?" Насколько я знаю, ему никто не помог, — сказал режиссёр в ходе слушания.

Сам Высоцкий, который приехал на место ДТП, 8 июня достаточно жёстко общался с представителями прессы, которые пытались выяснить причины произошедшего.

— Я серьёзно, я не хочу с вами... Уйди отсюда! — грубо сказал актёр журналистке.