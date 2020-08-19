"Видел, что он неадекватен". Сын Высоцкого рассказал, что после ДТП у Ефремова был шок

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Сын Владимира Высоцкого Никита в Пресненском суде Москвы на процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что после аварии артист его не узнал и был неадекватен.
— Я видел, что он неадекватен, что он не отвечает и меня не узнал. У нас в быту это называется шоковым состоянием. Первое, что я сказал: "Его кто-то осмотрел? Ему кто-то помог?" Насколько я знаю, ему никто не помог, — сказал режиссёр в ходе слушания.
Сам Высоцкий, который приехал на место ДТП, 8 июня достаточно жёстко общался с представителями прессы, которые пытались выяснить причины произошедшего.
— Я серьёзно, я не хочу с вами... Уйди отсюда! — грубо сказал актёр журналистке.
Никита Высоцкий ответил на предположения о том, что Ефремов сымитировал сердечный приступРежиссёр отметил, что давно знает артиста — 50 лет.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.