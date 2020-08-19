"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видео

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Адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльман Пашаев вышел из себя после того, как журналистка Лайфа задала ему вопрос о диагнозе актёра и уточнила, зачем юрист оглашал недостоверную информацию.
— У вас совесть есть? <...> Врёте, вообще-то, вы. Вы показываете на всю страну свою воспитанность. Я такого не говорил, — резко заявил юрист.
Невролог объяснил, чем отличается диагноз Ефремова от инсультаНапомним, врачи сообщили, что у актёра произошли ишемические атаки.
При этом неделю назад адвокат заявил журналистам, в том числе именно этому корреспонденту Лайфа, что у Ефремова инсульт. Информацию опубликовали все СМИ, однако позже выяснилось, что никакого инсульта у актёра не было, врачи поставили ему диагноз: ишемические атаки.
Пашаев начал оскорблять журналистку и заявил, что, если ему понадобится свидетель, "чтобы так нагло врали в лицо", он пригласит нашего корреспондента и "достойно" заплатит.
"Моральные уроды". Адвокат резко раскритиковал тех, кто не верит в инсульт у ЕфремоваЮрист подчеркнул, что нельзя глумиться над больным человеком.
Напомним, актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт.