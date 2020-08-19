"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видео

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Адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльман Пашаев вышел из себя после того, как журналистка Лайфа задала ему вопрос о диагнозе актёра и уточнила, зачем юрист оглашал недостоверную информацию.

— У вас совесть есть? <...> Врёте, вообще-то, вы. Вы показываете на всю страну свою воспитанность. Я такого не говорил, — резко заявил юрист.

При этом неделю назад адвокат заявил журналистам, в том числе именно этому корреспонденту Лайфа, что у Ефремова инсульт. Информацию опубликовали все СМИ, однако позже выяснилось, что никакого инсульта у актёра не было, врачи поставили ему диагноз: ишемические атаки.

Пашаев начал оскорблять журналистку и заявил, что, если ему понадобится свидетель, "чтобы так нагло врали в лицо", он пригласит нашего корреспондента и "достойно" заплатит.