Песков напомнил, что Белоруссия сама должна решить внутренние проблемы

В Кремле отмечают, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

— ... Необходимо избежать вмешательства извне, ... белорусы должны сами свою проблему решать, — подчеркнул он.

Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.

— (Россия и Белоруссия — ...) это две близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, они взаимозависимы, исторически близки, — отметил Песков.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода, рабочие которого потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.