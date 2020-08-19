Песков напомнил, что Белоруссия сама должна решить внутренние проблемы

В Кремле отмечают, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
— ... Необходимо избежать вмешательства извне, ... белорусы должны сами свою проблему решать, — подчеркнул он.
Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.
— (Россия и Белоруссия — ...) это две близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, они взаимозависимы, исторически близки, — отметил Песков.
"Впереди борьба". Тысячи белорусов собрались на мирный митинг в центре Минска — видеоЛюди скандируют лозунги, аплодируют и размахивают красно-белыми флагами.
Ранее в МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода, рабочие которого потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.