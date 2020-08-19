Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков напомнил, что Белоруссия сама должна решить внутренние проблемы

Москва внимательно следит за событиями в Минске.

152
Post cover

Фото © Шарифулин Валерий / ТАСС

В Кремле отмечают, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

... Необходимо избежать вмешательства извне, ... белорусы должны сами свою проблему решать, — подчеркнул он.

Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.

(Россия и Белоруссия — ...) это две близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, они взаимозависимы, исторически близки, — отметил Песков.

"Впереди борьба". Тысячи белорусов собрались на мирный митинг в центре Минска — видео

Люди скандируют лозунги, аплодируют и размахивают красно-белыми флагами.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода, рабочие которого потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

Выбор редакции

Loading...