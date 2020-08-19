Песков — о работе российских СМИ в Минске: Мы обеспокоены, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти обеспокоены тем, что представители СМИ РФ столкнулись с грубостью во время работы в Белоруссии при разгоне акций протестов.
— Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже значительно ослабляет их юридические возможности, — сказал Песков.
Он отметил, что безопасность российских граждан является приоритетом для властей РФ, неважно, "журналисты или нет".
"Пресса — это святое, их трогать нельзя". Глава МВД Белоруссии заявил, что против насилия по отношению к журналистамОн также попросил работников СМИ "не лезть в самое пекло".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.