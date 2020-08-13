"Пресса — это святое, их трогать нельзя". Глава МВД Белоруссии заявил, что против насилия по отношению к журналистам

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что выступает против любого насилия по отношению к сотрудникам СМИ. Об этом он рассказал в ходе программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ .

Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста Министр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.

Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.