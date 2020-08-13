"Пресса — это святое, их трогать нельзя". Глава МВД Белоруссии заявил, что против насилия по отношению к журналистам

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что выступает против любого насилия по отношению к сотрудникам СМИ. Об этом он рассказал в ходе программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестаМинистр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.
— Моё первое распоряжение: журналисты, попавшие в ИВС [изолятор временного содержания], ЦИП [центр изоляции правонарушителей], должны быть отпущены в первую очередь <…> Пресса — это святое, их трогать нельзя, — отметил глава МВД республики.
Караев также попросил всех журналистов, работающих сейчас в Белоруссии, "не лезть в самое пекло".
Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.