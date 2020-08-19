"Яжемать" намеренно целилась в юношу. Лайф узнал подробности поножовщины на теннисном корте в Москве

Участница конфликта на теннисном корте в Москве действовала прицельно и намеренно ранила 18-летнего спортсмена, попросившего её детей убрать с площадки собак. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, женщина пришла на корт, с которого ранее компания ребят попросила убрать собак, и начала кричать. После она достала нож и стала резать теннисную сетку, один из парней попытался остановить её. В результате конфликта лезвием была задета левая рука молодого человека. Нападавшая, увидев, что у него идёт кровь, схватила детей и скрылась.

Также источник рассказал, что друзьям раненого парня стали поступать непонятные звонки от женщины, представившейся работницей "префектуры Южнопортового округа", хотя такого округа в Москве нет. Теперь молодые люди опасаются за своё здоровье. Сам момент удара на видео не попал.