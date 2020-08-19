"Извинился быстро!" В Москве разъярённая мать устроила поножовщину на теннисном корте — видео

Видео © Соцсети

В Москве женщина изрезала сетку на теннисной площадке и ранила ножом в плечо молодого человека, который пытался её остановить. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл во 2-м Южнопортовом проезде. Два парня и девушка играли в теннис на специально оборудованной площадке. Вскоре туда пришли двое детей с собаками и помешали игре. Ребята попросили их уйти и убрать животных.

— Мои друзья вежливо попросили детей уйти, опасаясь за их безопасность во время игры. Кроме того, на ограждении площадки написано, что с собаками там нельзя находиться, — рассказала свидетельница конфликта.

Следом появилась мать детей. Она в грубой форме потребовала извиниться, достала нож и начала резать сетку. Хозяин инвентаря, 18-летний студент, пытался помешать ей, но женщина оттолкнула его. Тогда молодой человек схватил её за руку, на что оппонентка пнула его ногой в живот. Также в процессе потасовки он получил сильный порез плеча.

— Видя, что мы снимаем происходящее на телефон, женщина крикнула детям, чтобы они спускали собак, — добавила свидетельница.

Затем ребята стали вызывать полицию, а женщина просто собралась и ушла. Пострадавшему в больнице зашили рану. Оказалась, что у него повреждена рабочая рука, ведь парень — левша. Медики не исключают, что он не сможет писать лекции на грядущих занятиях в вузе.