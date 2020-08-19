Европарламент призвал не медлить с санкциями против Белоруссии

Руководству ЕС стоит "без промедления" использовать инструмент санкций в качестве реакции на факты серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в республике. Речь, по его словам, может идти о заморозке активов "тех, кто злоупотребляет своей властью".
— Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьёзные нарушения прав человека, которые имели место, — приводит слова Сассоли РИА "Новости".
Главы МИД ЕС решили ввести новые санкции против БелоруссииНаказания будут рассчитаны на официальных лиц республики, ответственных за насилие и нарушение прав человека.
Он добавил, что в Европарламенте "глубоко обеспокоены" нарушениями прав человека в Белоруссии и призывают все заинтересованные стороны к мирному диалогу.
"Моя хата не с краю". Лайф узнал, чего хотят мирные демонстранты в Минске — видеоСобравшиеся выкрикивали лозунги "Каждый день!" и "Живе Беларусь!", а также пели песню Виктора Цоя "Перемен".
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.