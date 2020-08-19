Европарламент призвал не медлить с санкциями против Белоруссии

Руководству ЕС стоит "без промедления" использовать инструмент санкций в качестве реакции на факты серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в республике. Речь, по его словам, может идти о заморозке активов "тех, кто злоупотребляет своей властью".

— Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьёзные нарушения прав человека, которые имели место, — приводит слова Сассоли РИА "Новости".

Он добавил, что в Европарламенте "глубоко обеспокоены" нарушениями прав человека в Белоруссии и призывают все заинтересованные стороны к мирному диалогу.