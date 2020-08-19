Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

При себе имел револьвер и нож. В Белоруссии задержали мужчину, разыскиваемого Россией

Он пытался въехать в республику из Украины.

349
Post cover

Фото © Пограничный комитет Белоруссии

Белорусские пограничники задержали 34-летнего пассажира автобуса, следовавшего из Киева в Минск. В личных вещах мужчины нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож, длина клинка которого составляет 18 сантиметров. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Как уточнили в ведомстве, задержанный был ранее объявлен в розыск на территории СНГ Министерством внутренних дел России. Его передали сотрудникам милиции.

В Киеве задержали россиянина, который находился в розыске за разбой

Ранее в киевском аэропорту Борисполь задержали находившегося в международном розыске россиянина.

Выбор редакции

Loading...