При себе имел револьвер и нож. В Белоруссии задержали мужчину, разыскиваемого Россией

Белорусские пограничники задержали 34-летнего пассажира автобуса, следовавшего из Киева в Минск. В личных вещах мужчины нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож, длина клинка которого составляет 18 сантиметров. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.