Пенсионерка из Москвы лишилась 2,4 миллиона рублей из-за интернет-опроса

Жительница Москвы попыталась заработать на опросах в Интернете и лишилась крупной суммы своих накоплений, сообщает РИА "Новости".

— Женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, — передаёт агентство.

Отмечается, что после этого со счетов пенсионерки списали 2 миллиона 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, и правоохранители начали проверку.