Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пенсионерка из Москвы лишилась 2,4 миллиона рублей из-за интернет-опроса

Она указала реквизиты своих счетов на неизвестном сайте.

1276

Фото © Pixabay

Жительница Москвы попыталась заработать на опросах в Интернете и лишилась крупной суммы своих накоплений, сообщает РИА "Новости".

Женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, — передаёт агентство.

Взяла 12 кредитов. В Приангарье женщина перевела экстрасенсам 1,5 млн рублей

Сообщается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что после этого со счетов пенсионерки списали 2 миллиона 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, и правоохранители начали проверку.

Ранее семью из Тульской области обвинили в мошенничестве на 33 миллиона рублей. Предприниматели обещали помочь местным предприятиям с развитием.

Выбор редакции

Loading...