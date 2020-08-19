Пенсионерка из Москвы лишилась 2,4 миллиона рублей из-за интернет-опроса

Жительница Москвы попыталась заработать на опросах в Интернете и лишилась крупной суммы своих накоплений, сообщает РИА "Новости".
— Женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, — передаёт агентство.
Взяла 12 кредитов. В Приангарье женщина перевела экстрасенсам 1,5 млн рублейСообщается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что после этого со счетов пенсионерки списали 2 миллиона 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, и правоохранители начали проверку.
Ранее семью из Тульской области обвинили в мошенничестве на 33 миллиона рублей. Предприниматели обещали помочь местным предприятиям с развитием.