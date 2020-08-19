Лукашенко поручил не допускать беспорядков в Белоруссии и усилить охрану госграницы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности потребовал от сотрудников МВД республики не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, и защитить рабочие коллективы от угроз улицы.

— В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины, — приводит БелТА слова главы государства.

Президент Белоруссии также поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По словам Лукашенко, в страну не должны попасть боевики, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков. Министерству обороны поручено контролировать передвижение войск НАТО в Литве и Польше, КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков.