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Лукашенко поручил не допускать беспорядков в Белоруссии и усилить охрану госграницы

Он заявил, что население устало, требует мира и тишины.

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Фото © EPA / VASILY FEDOSENKO / POOL / ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности потребовал от сотрудников МВД республики не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, и защитить рабочие коллективы от угроз улицы.

В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины, — приводит БелТА слова главы государства.

Президент Белоруссии также поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По словам Лукашенко, в страну не должны попасть боевики, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков. Министерству обороны поручено контролировать передвижение войск НАТО в Литве и Польше, КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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