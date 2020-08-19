Лукашенко поручил не допускать беспорядков в Белоруссии и усилить охрану госграницы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности потребовал от сотрудников МВД республики не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, и защитить рабочие коллективы от угроз улицы.
— В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины, — приводит БелТА слова главы государства.
Президент Белоруссии также поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По словам Лукашенко, в страну не должны попасть боевики, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков. Министерству обороны поручено контролировать передвижение войск НАТО в Литве и Польше, КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков.
Белорусские пограничники не пустили журналистов, пытавшихся въехать в страну как туристыУ них были найдены удостоверения и профессиональная аппаратура.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.