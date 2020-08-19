В Минске рассказали, во сколько Белоруссии обошёлся бы отказ от Союзного государства

В варианте выхода из Союзного государства, как предложила оппозиция, Белоруссия потеряла бы 25% ВВП, приводит ТАСС слова помощника президента Белоруссии Валерия Бельского.

— Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, — цитирует его агентство.

Он также добавил, что проплаченные информационные ресурсы усиливают эффект присутствия несогласных.