В Минске рассказали, во сколько Белоруссии обошёлся бы отказ от Союзного государства

В варианте выхода из Союзного государства, как предложила оппозиция, Белоруссия потеряла бы 25% ВВП, приводит ТАСС слова помощника президента Белоруссии Валерия Бельского.
— Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, — цитирует его агентство.
Евросоюз выделит 53 млн евро в помощь жителям БелоруссииЕС не признаёт выборы в республике и введёт санкции против ответственных за фальсификации.
Он также добавил, что проплаченные информационные ресурсы усиливают эффект присутствия несогласных.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.