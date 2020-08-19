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Оппозиция Белоруссии избрала президиум координационного совета

Создание совета инициировала на прошлой неделе экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Координационный совет оппозиции в Белоруссии избрал президиум в составе семи человек. Об этом заявили в пресс-службе совета.

В него вошли Лилия Власова, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Павел Латушко, — отмечается в сообщении.

Лилия Власова и Максим Знак — юристы, Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской, Сергей Дылевский — представитель стачечного комитета Минского тракторного завода, Светлана Алексиевич — писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, Мария Колесникова — соратница Тихановской, Павел Латушко — бывший гендиректор Театра имени Янки Купалы.

Создание совета инициировала на прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования, объявленные ЦИК, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, вероятно, находится в Литве.

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