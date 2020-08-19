Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусский ЦИК назвал сроки инаугурации Лукашенко

По закону есть время до 9 октября.

328
Post cover

Фото с официального сайта президента Белоруссии

Инаугурация победителя президентских выборов в Белоруссии должна пройти в течение двух месяцев со дня окончания голосования, то есть до 9 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканскую ЦИК.

"Мётлы и лопаты есть, обеспечим". Лукашенко обратился к оппозиции

Политик заявил, что на всех министерских портфелей не хватит.

Согласно действующему законодательству Белоруссии, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена, — заявил собеседник агентства.

"Вы же к своим соседям домой не лезете!". Что россияне думают о протестах в Белоруссии

Ситуация, происходящая сейчас в Белоруссии, волнует не только тех, кто сейчас там находится, но и жителей России, которые следят за происходящим с братским народом.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

Выбор редакции

Loading...