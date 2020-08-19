Белорусский ЦИК назвал сроки инаугурации Лукашенко

Инаугурация победителя президентских выборов в Белоруссии должна пройти в течение двух месяцев со дня окончания голосования, то есть до 9 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканскую ЦИК.
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— Согласно действующему законодательству Белоруссии, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена, — заявил собеседник агентства.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.