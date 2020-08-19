Лукашенко назначил премьера и утвердил состав белорусского правительства

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьер-министра страны. Политик также утвердил состав правительства республики, передаёт БелТА .

Он поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство Он поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.