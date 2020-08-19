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Лукашенко назначил премьера и утвердил состав белорусского правительства

Согласовать кандидатуру главы кабмина должна Палата представителей Нацсобрания.

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Премьер Белоруссии Роман Головченко. Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьер-министра страны. Политик также утвердил состав правительства республики, передаёт БелТА.

Как уточняет агентство, указ Лукашенко подписал 19 августа. Согласовать назначение Головченко главой кабинета министров должна Палата представителей Национального собрания.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство

Он поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.

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