Лукашенко назначил премьера и утвердил состав белорусского правительства

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьер-министра страны. Политик также утвердил состав правительства республики, передаёт БелТА.
Как уточняет агентство, указ Лукашенко подписал 19 августа. Согласовать назначение Головченко главой кабинета министров должна Палата представителей Национального собрания.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительствоОн поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.