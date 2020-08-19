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Мятежники в Мали назначили лидера

Ранее Гоита был командиром подразделений спецназа в центральной части африканской страны.

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Фото © AP / TASS

Полковник Ассими Гоита назначен лидером Национального комитета спасения народа, созданного сместившими конституционное правительство Мали мятежниками. Об этом сообщает агентство EFE.

Гоита — один из пяти военнослужащих, выступивших в национальном телеэфире с первым заявлением пучистов. По данным агентства, до недавних событий полковник руководил спецназовцами в центральной части государства.

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Национальное собрание и государственные учреждения также распущены.

Напомним, ранее стало известно о стремительном захвате власти военными Мали, который произошёл за один день. Лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.

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Также они заявили о создании Национального комитета для спасения народа.

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