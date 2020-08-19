"Им нужны были деньги, пиар". Пашаев заявил, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым "выжимают слёзы"

Родственникам Сергея Захарова, умершего после ДТП с участием Михаила Ефремова, нужны были деньги и пиар. Об этом журналистам по окончании заседания в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
— Я первый раз вижу таких потерпевших. Им нужны были деньги, пиар, — сказал юрист, отметив, что родные курьера "выжимают слёзы".
Юрист, комментируя иск на один рубль о возмещении морального и материального вреда, отметил, что младший сын, брат и официальная жена погибшего не пострадали и на рубль.
— Я им очень благодарен за это. Я считаю, они на рубль даже не пострадали! — сказал Пашаев про иск.
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.