"Им нужны были деньги, пиар". Пашаев заявил, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым "выжимают слёзы"

Родственникам Сергея Захарова, умершего после ДТП с участием Михаила Ефремова, нужны были деньги и пиар. Об этом журналистам по окончании заседания в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

— Я первый раз вижу таких потерпевших. Им нужны были деньги, пиар, — сказал юрист, отметив, что родные курьера "выжимают слёзы".

Юрист, комментируя иск на один рубль о возмещении морального и материального вреда, отметил, что младший сын, брат и официальная жена погибшего не пострадали и на рубль.

— Я им очень благодарен за это. Я считаю, они на рубль даже не пострадали! — сказал Пашаев про иск.