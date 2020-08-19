Поэт Орлуша рассказал, как возил венок от Ефремова на кладбище

Поэт Андрей Орлов (Орлуша) рассказал на допросе в Пресненском суде Москвы, что написал стихотворение и принёс венок на могилу Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым.

На венке, как отметил поэт, была лента "От друзей и семьи Михаила Ефремова".

Орлуша также написал "стишок", но на поминки идти не стал, чтобы не раздражать родственников. Он поговорил с сельским священником, и тот передал Ефремову слова покаянной молитвы.

Поэт также упомянул о том, что не помнит случаев, чтобы Ефремов ранее садился за руль пьяным или под действием каких-либо запрещённых веществ. Впрочем, наличие некоторых проблем с алкоголем у актёра поэт отрицать не стал.

Ранее актёр Михаил Ефремов получил первое замечание от судьи.