Поэт Орлуша рассказал, как возил венок от Ефремова на кладбище

Поэт Андрей Орлов (Орлуша) рассказал на допросе в Пресненском суде Москвы, что написал стихотворение и принёс венок на могилу Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым.
На венке, как отметил поэт, была лента "От друзей и семьи Михаила Ефремова".
Орлуша также написал "стишок", но на поминки идти не стал, чтобы не раздражать родственников. Он поговорил с сельским священником, и тот передал Ефремову слова покаянной молитвы.
Ефремов обозвал Добровинского расистомЭто произошло во время допроса близкой подруги артиста Татьяны Беркович.
Поэт также упомянул о том, что не помнит случаев, чтобы Ефремов ранее садился за руль пьяным или под действием каких-либо запрещённых веществ. Впрочем, наличие некоторых проблем с алкоголем у актёра поэт отрицать не стал.
Ранее актёр Михаил Ефремов получил первое замечание от судьи.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.