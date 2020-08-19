Вмешался в допрос эксперта. Ефремов получил первое замечание от судьи

Актёр Михаил Ефремов получил первое замечание от судьи в ходе заседания по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Артист позволил себе комментарии во время допроса эксперта.

Когда приглашённый стороной защиты специалист давал показания по поводу состояния внедорожника Ефремова в момент ДТП, актёр пояснил судье, что экспертные выводы необходимы для анализа событий, которые могли привести к аварии. Адвокат потерпевшей стороны поинтересовался, стал ли сам артист знатоком в этой сфере.

— Уж знаю побольше, чем вы, — парировал Ефремов, после чего получил замечание.