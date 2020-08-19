Вмешался в допрос эксперта. Ефремов получил первое замечание от судьи

Актёр Михаил Ефремов получил первое замечание от судьи в ходе заседания по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Артист позволил себе комментарии во время допроса эксперта.
Когда приглашённый стороной защиты специалист давал показания по поводу состояния внедорожника Ефремова в момент ДТП, актёр пояснил судье, что экспертные выводы необходимы для анализа событий, которые могли привести к аварии. Адвокат потерпевшей стороны поинтересовался, стал ли сам артист знатоком в этой сфере.
— Уж знаю побольше, чем вы, — парировал Ефремов, после чего получил замечание.
Ефремов обозвал Добровинского расистомЭто произошло во время допроса близкой подруги артиста Татьяны Беркович.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.