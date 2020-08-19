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Добровинский о выдуманном инсульте у Ефремова: Я подозревал, что это неправда

Правда, из солидарности со своим коллегой Пашаевым, он сказал, что во всём виноват сам артист.

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Добровинский о выдуманном инсульте Ефремова: Я подозревал, что это неправда

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг его оппонента по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Речь идет о защитнике актёра Эльмане Пашаеве, которого Лайф ранее уличил во лжи: распространённая им информация о том, что Ефремов перенёс инсульт, оказалась неправдой.

"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видео

У адвоката пытались уточнить, зачем он соврал о диагнозе Ефремова.

Добровинский признался, что предвидел такой расклад с самого начала. Правда, вину за произошедшее он переложил со своего коллеги на его подзащитного - возможно, из солидарности.

- Я подозревал, что инсульт - это неправда, но у меня не было никаких оснований. Теперь они есть на основании справки, которая была прислана в суд, - прокомментировал Добровинский. - Но знаете, это всё на совести Ефремова. Это всё Ефремов, а не адвокат.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт, и назвал моральными уродами тех, кто ему не верит.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет

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