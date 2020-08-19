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Ефремов обозвал Добровинского расистом

Это произошло во время допроса близкой подруги артиста Татьяны Беркович.

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Александр Добровинский. Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы назвал расистом адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием актёра.

Во время допроса подруги Ефремова Татьяны Беркович Добровинский заявил, что не понимает русского языка юриста артиста Эльмана Пашаева.

Расист! — громко сказал Ефремов адвокату потерпевшей стороны.

"Чудеса!" Добровинский сравнил поведение Ефремова в суде с реинкарнацией

Ранее вдова, сын и брат Сергея Захарова отказались от "кровавых денег" артиста и потребовали с него символическую компенсацию в один рубль.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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