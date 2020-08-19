К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта, указавшего на возможность повлиять на автомобиль через спутник

Пресненский суд Москвы приобщил к материалам уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова отзыв эксперта, который указал на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник.

— Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен, — сказала судья Елена Абрамова.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в ходе заседания зачитал отзыв на автотехническую экспертизу и указал на её множественные недостатки. В нём отмечается, что не были исследованы коэффициент сцепления, наличие колеи, возможная обработка дорожного покрытия реагентами, статистика неисправности авто.

Специалист в своём отзыве указал, что "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Он привёл в пример информацию из Сети о хакерском управлении автомобилями.