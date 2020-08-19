Судью попросили обратить внимание на "энергетические дыры" и "сгустки" в деле Ефремова

В Пресненском суде Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, по ходатайству защиты допросили эксперта из некоего ООО "Крафт" Юрия Фиалко. По образованию он историк-архивист, а его специализация — оценка транспортных средств.
"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видеоУ адвоката пытались уточнить, зачем он соврал о диагнозе Ефремова.
Выступая перед судом, он убедительно призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии. Кроме того, не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, либо Ефремова мог ослепить лазер, либо имел место "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования".
— Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация — "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним, — предложил эксперт.
Анна Бутырина, одна из адвокатов потерпевшей стороны, поинтересовалась у Фиалко, какую литературу он использовал, делая выводы об "энергетических дырах" и "сгустках".
— Сеть Интернет, — ответил он.
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Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.