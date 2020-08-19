Судью попросили обратить внимание на "энергетические дыры" и "сгустки" в деле Ефремова

В Пресненском суде Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, по ходатайству защиты допросили эксперта из некоего ООО "Крафт" Юрия Фиалко. По образованию он историк-архивист, а его специализация — оценка транспортных средств.

Выступая перед судом, он убедительно призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии. Кроме того, не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, либо Ефремова мог ослепить лазер, либо имел место "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования".

— Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация — "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним, — предложил эксперт.

Анна Бутырина, одна из адвокатов потерпевшей стороны, поинтересовалась у Фиалко, какую литературу он использовал, делая выводы об "энергетических дырах" и "сгустках".

— Сеть Интернет, — ответил он.