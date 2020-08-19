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Судью попросили обратить внимание на "энергетические дыры" и "сгустки" в деле Ефремова

Такого авторитетного эксперта в суд привёл адвокат Эльман Пашаев.

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Кадр из сериала © "Внутри Лапенко"/ YouTube

В Пресненском суде Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, по ходатайству защиты допросили эксперта из некоего ООО "Крафт" Юрия Фиалко. По образованию он историк-архивист, а его специализация — оценка транспортных средств.

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У адвоката пытались уточнить, зачем он соврал о диагнозе Ефремова.

Выступая перед судом, он убедительно призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии. Кроме того, не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, либо Ефремова мог ослепить лазер, либо имел место "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования".

Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним, — предложил эксперт.

Анна Бутырина, одна из адвокатов потерпевшей стороны, поинтересовалась у Фиалко, какую литературу он использовал, делая выводы об "энергетических дырах" и "сгустках".

Сеть Интернет, — ответил он.

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Правда, из солидарности со своим коллегой Пашаевым, он сказал, что во всём виноват сам артист.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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