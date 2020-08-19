Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман Пашаев

Защитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве

Ещё с самого начала процесса над Михаилом Ефремовым у многих возникали вопросы, почему заслуженный артист, явно обладающий достаточным количеством денег, избрал для своей защиты в суде адвоката с весьма сомнительной репутацией.

Одним из первых способов "замять дело" защитник Михаила Ефремова избрал путь договорённости. Он пытался выйти на семью погибшего и предложить свой выход из ситуации, чтобы не усугублять положение своего подзащитного. Но принципиальность пострадавшей стороны "отмазать" подзащитного адвокату не дала. Пришлось всё списать на попытку семьи погибшего заработать, а заодно и показать собственную значимость и приложенные усилия в деле.

"Там сейчас очень сильная борьба идёт, и непонятно, с кем разговаривать. К сожалению, из жизни человека хотят сделать бизнес. Я 800 км отъездил по Рязанской области, но так ни с кем и не встретился — мне сперва один адрес дали, потом другой. Я думаю, на этой неделе у нас всё же получится нормально пообщаться и родственники погибшего поймут, что Ефремов не олигарх" Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

К слову, "не олигарх Ефремов" владеет, по словам всё того же Пашаева, "жуткой квартирой" в 140 квадратных метров. Правда, и сам Пашаев тоже кое-что жуткое имеет. Одними из первых упоминаний о его правозащитной деятельности стали дела о бракоразводных процессах. Так, в 2013 году он "прославился", когда представлял интересы Анны Лаврентьевой — супруги помощника депутата Госдумы Александра Угнича. Как только была окончена процедура развода, оказалось, что половина дома на Рублёвке, ранее принадлежавшего семье Угничей, теперь, по сообщениям СМИ, является собственностью Пашаева. Дальше — ещё интереснее. После этого он рассказал журналистам, что в коттедж ворвались неизвестные, приближённые к Угличу, и избили Пашаева. Как бы то ни было, особняк в элитном посёлке стоимостью в несколько миллионов долларов в конце концов стал собственностью Эльмана Пашаева.

В следующий раз фамилия адвоката Пашаева прогремела в связи с опять же громкой фамилией актёра Алексея Панина. И дело тоже было связано с разводом. Артист тогда делил ребёнка с женой. Имя адвоката также связывали с певицей Катей Лель, с известными бизнесменами и депутатами. Пашаев умело создал имидж преуспевающего человека со связями. Передвигался он тогда исключительно на Bentley, носил дорогие часы и костюмы, рассказывал про своих высокопоставленных соседей по коттеджному посёлку. Одно из последних подтверждений — его визит на очередное заседание по делу Ефремова на дорогом Maybach. Правда, потом, как оказалось, по сообщениям СМИ, автомобиль уже очень долго находится в залоге.

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Во множестве бракоразводных процессов Эльман Пашаев не раз себя скомпрометировал. Из-за многочисленных жалоб его несколько раз лишали адвокатского статуса. Так, Адвокатская палата Москвы исключила его из своих рядов ещё в 2011 году. В результате он начал действовать просто как юрист и глава созданной им "Эльман групп".

Была в истории скандального адвоката и ситуация с арестом. По версии следствия, одним из его клиентов была гражданка США, некто Светлана Тверская. Как пишут СМИ, в 2015 году она была объявлена в международный розыск за участие в рейдерском захвате помещений в центре Москвы стоимостью один млрд рублей. В 2017 году её задержали в ОАЭ и экстрадировали в Россию. В тот момент её защищал как раз Пашаев. А в феврале 2018 года в ходе расследования у Пашаева разгорелся скандал с адвокатом Павлом Дашевским, который смог добиться от суда изменения меры пресечения г-же Тверской на домашний арест. Пашаев начал атаковать Дашевского, требуя у него 230 тысяч долларов. Дашевский обратился в полицию, после чего Пашаева задержали по подозрению в вымогательстве.

Для прославления собственного имени не гнушался Пашаев и политической деятельностью. Так, в прошлом году он пытался стать кандидатом на выборах в Мосгордуму. Но и тут юриста постигла неудача. Судя по решению, он вовремя не представил необходимые документы в окружную избирательную комиссию.

Ну и вишенкой на торте стало поведение адвоката Пашаева на последнем заседании. После того как не подтвердился объявленный юристом диагноз Михаила Ефремова, он избрал тактику нападения и стал оскорблять всё и вся вокруг, не обращая внимания на адвокатскую этику и простое уважение к девушке со стороны мужчины, правда, после подобных действий в наличии этого статуса тоже стоит сомневаться.