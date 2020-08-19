"Я перед женщиной и шляпу сниму, и на колени сяду". Эльман Пашаев попытался принести извинения журналистке Лайфа

"Я перед женщиной и шляпу сниму, и на колени сяду"
Адвокат Эльман Пашаев, которого ранее уличили во лжи об инсульте у Михаила Ефремова, попытался извиниться за свою несдержанность перед журналисткой Лайфа. Ранее в среду ей пришлось выслушать его гневный пассаж, переходящий в оскорбления. Но ближе к вечеру Пашаев заметно подобрел и выразил готовность даже "сесть на колени" перед обиженной им девушкой.
"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видеоУ адвоката пытались уточнить, зачем он соврал о диагнозе Ефремова.
— А кого я оскорбил? Сто раз приношу свои... Я всегда перед женщиной и шляпу сниму, и на колени сяду перед вами, если что-то не так, — заявил адвокат Ефремова.
Правда, следом тут же добавил, что участвовать в судебном заседании — "это вам не микрофоны держать".
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве
Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт, и назвал моральными уродами тех, кто ему не верит.
Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет