Мятежники в Мали объявили о закрытии всех границ страны

Военные мятежники в Мали сообщили о закрытии всех границ страны до дальнейшего распоряжения.
Также, по словам представителя мятежников Исмаэля Вага, в Мали будет введён комендантский час с 21:00 до 05:00.
Кроме того, захватившие власть объявили о создании Национального комитета для спасения народа. Мятежники призывают к "политическому переходу" и новым президентским выборам. При этом военные обязуются следовать всем международным соглашениям.
— Мы решили исполнить обязательства перед народом и историей и обеспечить продолжение существования государства, — заявил один из мятежников в эфире телеканала ORTM1.
В МИД РФ прокомментировали мятеж в Мали: сотрудники посольства в безопасностиНикто из российских граждан в ходе госпереворота не пострадал.
Напомним, ранее стало известно о стремительном захвате власти военными Мали, который произошёл за один день. Лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж. Президент страны записал видеообращение, в котором объявил о своей отставке. Генеральный секретарь ООН и Евросоюз выразили обеспокоенность развитием ситуации.