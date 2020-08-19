Мятежники в Мали объявили о закрытии всех границ страны

Военные мятежники в Мали сообщили о закрытии всех границ страны до дальнейшего распоряжения.

Также, по словам представителя мятежников Исмаэля Вага, в Мали будет введён комендантский час с 21:00 до 05:00.

Кроме того, захватившие власть объявили о создании Национального комитета для спасения народа. Мятежники призывают к "политическому переходу" и новым президентским выборам. При этом военные обязуются следовать всем международным соглашениям.

— Мы решили исполнить обязательства перед народом и историей и обеспечить продолжение существования государства, — заявил один из мятежников в эфире телеканала ORTM1.