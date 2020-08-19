В США подсчитали ядерные запасы КНДР

Армия США выпустила доклад, в котором подсчитала объём ядерного оружия в арсенале КНДР. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно опубликованным данным, у Северной Кореи в наличии от 20 до 60 ядерных бомб с возможностью ежегодно производить до шести новых снарядов, а также около пяти тысяч тонн химического оружия.
В ООН заявили, что КНДР продолжает разрабатывать ядерное оружиеКроме того, республика ведёт работы по созданию легководного реактора.
По другим оценкам, к концу 2020 года КНДР может увеличить арсенал бомб до 100 штук. Предполагается, что такие запасы нужны стране на случай угрозы смены режима от других государств.
В докладе также утверждается, что более чем шесть тысяч хакеров из Северной Кореи находятся за рубежом, что позволило КНДР улучшить свои возможности ведения кибервойны.
Ранее Ким Чен Ын рассказал, благодаря чему никогда не будет войны в КНДР.