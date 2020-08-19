В США подсчитали ядерные запасы КНДР

Армия США выпустила доклад, в котором подсчитала объём ядерного оружия в арсенале КНДР. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно опубликованным данным, у Северной Кореи в наличии от 20 до 60 ядерных бомб с возможностью ежегодно производить до шести новых снарядов, а также около пяти тысяч тонн химического оружия.

По другим оценкам, к концу 2020 года КНДР может увеличить арсенал бомб до 100 штук. Предполагается, что такие запасы нужны стране на случай угрозы смены режима от других государств.

В докладе также утверждается, что более чем шесть тысяч хакеров из Северной Кореи находятся за рубежом, что позволило КНДР улучшить свои возможности ведения кибервойны.