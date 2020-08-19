УПЦ МП и неравнодушные украинцы поддержали сироту, которого не пустили на детское Евровидение из-за исполнения "Смуглянки"

Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) поддержала сироту с Волыни Максима Ткачука, которого не пустили на детское Евровидение за исполнение песни "Смуглянка". Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
— Одесская епархия УПЦ МП поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе "#Максим, мы с тобой" в социальных сетях по всей Украине, — написал он.
На своём ютуб-канале Одесская епархия опубликовала несколько видео с участием Максима и призвала "послушать вместе и поставить лайк" в знак поддержки юного исполнителя, поскольку он достоин этого.
Руководителей Гостелерадио Украины призвали проверить у психиатра за травлю спевшего "Смуглянку" мальчикаДепутаты обвинили чиновников в "запредельном уровне неадекватности".
К акции поддержки присоединились и неравнодушные граждане Украины. На фоне памятников Великой Отечественной войны "Смуглянку" исполнили жители Одессы и Сум.
Напомним, 12-летний Максим Ткачук из посёлка Турийск Волынской области не первый раз страдает из-за исполнения "Смуглянки" на конкурсе в Лондоне. Сразу после выступления мальчика затравили в соцсетях. Ребёнка обвинили в поддержке "оккупантов" и назвали "трусливым соловьём" и "выродком". Позже сироте аннулировали заявку в национальном отборе на детский конкурс Евровидение-2020, который пройдёт в Польше 29 ноября. Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокампания (НОТУ).