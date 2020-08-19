"Плохой знак". Эксперт объяснил, как обнаружить клавиатурного шпиона

Обнаружить клавиатурного шпиона, или, как его ещё называют, keylogger, можно с помощью сканирования компьютера антивирусом либо благодаря встроенной системе-анализатору. Об этом рассказал руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.

По его словам, наличие keylogger является плохим знаком, так как может сигнализировать о полном взломе компьютера.

— Наряду с фактом нарушения конфиденциальности вводимой на клавиатуре информации у вас с большой вероятностью уже имеется целый набор других потенциальных проблем, — приводит его слова агентство "Прайм".

Среди них эксперт назвал кражу конфиденциальных файлов, потенциальное уничтожение данных или полный удалённый доступ преступника к устройству.

При использовании корпоративных компьютеров поможет система инспекции трафика, обнаруживающая соединение по подозрительному протоколу или к подозрительному серверу.

Если же вы всё-таки нашли у себя клавиатурного шпиона, Мальнев советует отключить устройство от локальной сети и Интернета и, не перезагружая ПК, передать его специалистам по киберкриминалистике.