До 22 градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в среду

До 22 градусов тепла днём, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в среду, 19 августа, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Ночью похолодает до семи градусов. Ветер переменный скоростью 5–7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Жителей Москвы и Подмосковья уже в воскресенье ожидает 28-градусная жараТем не менее по ночам и утром будет довольно прохладно.
В Подмосковье днём ожидается 18–23 градуса выше нуля, в ночное время столбики термометров опустятся до четырёх градусов.