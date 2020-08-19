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До 22 градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в среду

Ветер переменный скоростью 5–7 м/с.

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До 22 градусов тепла днём, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в среду, 19 августа, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Ночью похолодает до семи градусов. Ветер переменный скоростью 5–7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Жителей Москвы и Подмосковья уже в воскресенье ожидает 28-градусная жара

Тем не менее по ночам и утром будет довольно прохладно.

В Подмосковье днём ожидается 18–23 градуса выше нуля, в ночное время столбики термометров опустятся до четырёх градусов.

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