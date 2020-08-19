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Смекалка российских подводников поразила американских журналистов

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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Журналист американского издания Forbes Майкл Пек остался в восторге от нового способа запуска ракет из-подо льда, который реализовали российские подводники в Северном Ледовитом океане.

Прежде использовались только два способа: поиск полыньи для запуска и поломка льда корпусом подлодки. Но у обоих есть недостатки. При первом поиски могут растянуться на какое-то время, что затрудняет быстроту выполнения приказа, а при втором существует шанс повреждения судна и увеличивается риск быть обнаруженным противником.

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Уникальную операцию до сих пор не смог повторить ни один военный флот в мире.

Автор статьи отмечает, что российские подводники придумали третий способ, при котором сначала запускается ракета с боеголовкой большой разрушительной силы, пробивающей толстый слой льда, а затем уже межконтинентальная баллистическая ракета, которую можно пустить по оптимальной траектории.

По мнению Пека, страна, запускающая ракеты подобным образом, будет иметь преимущество даже в небольшом столкновении. При этом журналист уточняет, что риск третьей мировой войны сейчас очень мал.

Ранее Лайф сообщал, что аргентинских журналистов шокировал российский танк, переплывший реку.

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