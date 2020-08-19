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Великобритания и Украина проведут совместные учения в Чёрном море

Точная дата пока не известна.

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Авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании. Фото © PA Wire / PA Images

Военно-морской флот Великобритании совместно с украинским проведёт манёвры в акватории Чёрного моря, сообщается на сайте Правительства Соединённого Королевства.

К такому решению пришли главы Минобороны двух стран Бен Уоллес и Андрей Таран по итогам переговоров, в которых также участвовал главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Зеленский заявил, что флот Украины обеспечат ракетным вооружением

Также стало известно, где будут установлены противокорабельные ракетные комплексы "Нептун".

Инициатива по морской подготовке позволит ещё больше сотрудничать с НАТО и вооружёнными силами по всему миру и позволит нам укрепить новый статус Украины как партнёра НАТО с расширенными возможностями, — сказано в сообщении.

Точная дата начала учений не называется.

Напомним, Украина 12 июня получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Партнёрство даёт стране более широкий доступ к программе по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией.

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