Великобритания и Украина проведут совместные учения в Чёрном море

Военно-морской флот Великобритании совместно с украинским проведёт манёвры в акватории Чёрного моря, сообщается на сайте Правительства Соединённого Королевства.
К такому решению пришли главы Минобороны двух стран Бен Уоллес и Андрей Таран по итогам переговоров, в которых также участвовал главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.
Зеленский заявил, что флот Украины обеспечат ракетным вооружениемТакже стало известно, где будут установлены противокорабельные ракетные комплексы "Нептун".
— Инициатива по морской подготовке позволит ещё больше сотрудничать с НАТО и вооружёнными силами по всему миру и позволит нам укрепить новый статус Украины как партнёра НАТО с расширенными возможностями, — сказано в сообщении.
Точная дата начала учений не называется.
Напомним, Украина 12 июня получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Партнёрство даёт стране более широкий доступ к программе по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией.