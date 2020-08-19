Великобритания и Украина проведут совместные учения в Чёрном море

Военно-морской флот Великобритании совместно с украинским проведёт манёвры в акватории Чёрного моря, сообщается на сайте Правительства Соединённого Королевства.

К такому решению пришли главы Минобороны двух стран Бен Уоллес и Андрей Таран по итогам переговоров, в которых также участвовал главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

— Инициатива по морской подготовке позволит ещё больше сотрудничать с НАТО и вооружёнными силами по всему миру и позволит нам укрепить новый статус Украины как партнёра НАТО с расширенными возможностями, — сказано в сообщении.

Точная дата начала учений не называется.